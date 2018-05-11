《經濟通通訊社１１日專訊》中國銀保監會國際部主任范文仲今日在阿布扎比國際金融中心
及金融服務監管局中國辦公室開幕儀式上表示，歡迎符合條件的阿布扎比金融機構來華設立分支
機構，正在積極推動中國銀行業進一步對外開放，將進一步推動中資銀行在「一帶一路」地區的
網絡布局。（ｂｉ）
11/05/2018 13:48
【擴大開放】銀保監會范文仲：正積極推動中國銀行業對外開放
《經濟通通訊社１１日專訊》中國銀保監會國際部主任范文仲今日在阿布扎比國際金融中心
及金融服務監管局中國辦公室開幕儀式上表示，歡迎符合條件的阿布扎比金融機構來華設立分支
機構，正在積極推動中國銀行業進一步對外開放，將進一步推動中資銀行在「一帶一路」地區的
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