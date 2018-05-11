【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２４１點子，報６﹒３３７２

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價報６﹒３５２４，較上個交易日大升

２４４點子，終止四連跌，為３月２７日以來最大升幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２４１點子，報６﹒３３７２，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒３６１３。（ｋｌ）

