《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價報６﹒３５２４，較上個交易日大升
２４４點子，終止四連跌，為３月２７日以來最大升幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２４１點子，報６﹒３３７２，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３６１３。（ｋｌ）
11/05/2018 09:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２４１點子，報６﹒３３７２
《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價報６﹒３５２４，較上個交易日大升
２４４點子，終止四連跌，為３月２７日以來最大升幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２４１點子，報６﹒３３７２，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３６１３。（ｋｌ）
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