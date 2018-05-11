《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日不開展公開市場操作，今日有２００億
元人民幣７天期逆回購到期，即淨回籠２００億元人民幣。（ｃｔ）
11/05/2018 09:11
【人行收水】消息稱人行不開展公開市場操作，今淨回籠２００億
《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日不開展公開市場操作，今日有２００億
元人民幣７天期逆回購到期，即淨回籠２００億元人民幣。（ｃｔ）
|國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：售中環中心所得款項另有投資 料收入增一倍
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：下月加息機會大 籲不要炒樓需量力而為
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：只會買入股票 不會賣出
|國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
|FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰