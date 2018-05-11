【人行收水】人行稱銀行流動性總量處較高水平，本周淨回籠千四億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸

收人行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。

今日有２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購到期，即淨回籠２００億元。本周淨回籠

１４００億元。上周累計淨回籠１１００億元。（ｃｔ）

