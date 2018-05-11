《經濟通通訊社１１日專訊》中證監根據《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點
的若干意見》，擬對《證券發行與承銷管理辦法》個別條款進行修訂，其中包括增加定價方式的
靈活性，取消發行規模２０００萬股以下的企業應直接定價發行的硬性規定，允許企業自行選擇
定價方式；明確網下設鎖定期的股份（或存託憑證）均不參與向網上回撥，同時允許發行ＣＤＲ
時可根據需要進行配售和採用超額配售選擇權；明確未盈利企業估值指標的信息披露要求。
（ｅｎ）
11/05/2018 19:13
【回歸Ａ股】中證監就ＣＤＲ行修訂條款，明確未盈利企業估值指標
《經濟通通訊社１１日專訊》中證監根據《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點
的若干意見》，擬對《證券發行與承銷管理辦法》個別條款進行修訂，其中包括增加定價方式的
靈活性，取消發行規模２０００萬股以下的企業應直接定價發行的硬性規定，允許企業自行選擇
定價方式；明確網下設鎖定期的股份（或存託憑證）均不參與向網上回撥，同時允許發行ＣＤＲ
時可根據需要進行配售和採用超額配售選擇權；明確未盈利企業估值指標的信息披露要求。
（ｅｎ）
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