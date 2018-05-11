【聚焦數據】人行：４月新增人幣貸款１﹒１８萬億，略高預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，截至４月底，新增人民幣貸款１﹒１８萬億元

（人民幣．下同），按年多增７９７億元，高於市場預期的１﹒１萬億元。

期內，本外幣貸款餘額１３１﹒７萬億元，按年增長１１﹒９％；人民幣貸款餘額

１２６﹒１６萬億元，按年增長１２﹒７％，增速分別比上月底及去年同期低０﹒１個和０﹒２

個百分點。

分部門看，住戶部門貸款增加５２８４億元，其中，短期貸款增加１７４１億元，中長期貸

款增加３５４３億元；非金融企業及機關團體貸款增加５７２６億元，其中，短期貸款增加

７３７億元，中長期貸款增加４６６８億元，票據融資增加２３億元；非銀行業金融機構貸款增

加６８５億元。

以美元計，外幣貸款餘額８７４５億美元，按年增長５﹒２％，４月外幣貸款增加４２億美

元。



＊４月住戶存款減少１﹒３２萬億＊



存款方面，４月人民幣存款增加５３５２億元，按年多增２７２１億元。其中，住戶存款減

少１﹒３２萬億元，非金融企業存款增加５４５６億元，財政性存款增加７１８４億元，非銀行

業金融機構存款增加３６１８億元。

本外幣存款餘額１７４﹒８８萬億元，按年增長８﹒４％；人民幣存款餘額１６９﹒７２萬

億元，按年增長８﹒９％，增速比上月底高０﹒２個百分點，比上年同期低０﹒９個百分點。

以美元計，外幣存款餘額８１４６億美元，按年增長４﹒８％，４月外幣存款減少２２２億

美元。（ｋｌ）

