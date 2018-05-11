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11/05/2018 17:15

【聚焦數據】４月末社會融資規模存量逾１８１萬億，增１０﹒５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，４月末社會融資規模存量為
１８１﹒４１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１２４﹒９６萬億元，同比增長１２﹒８％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４８萬億元，同比下降６﹒９％；委託貸款餘額
為１３﹒４９萬億元，同比下降２﹒４％；信託貸款餘額為８﹒６１萬億元，同比增長
２０﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒７１萬億元，同比增長２％；企業債券餘額為
１９﹒１８萬億元，同比增長７﹒１％；非金融企業境內股票餘額為６﹒８３萬億元，同比增長
１１﹒８％。
　　從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６８﹒９％，同比高１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比１﹒４％，同比低
０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比７﹒４％，同比低１個百分點；信託貸款餘額佔比４﹒７％
，同比高０﹒３個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比２﹒６％，同比低０﹒２個百分點；
企業債券餘額佔比１０﹒６％，同比低０﹒３個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒８％
，同比高０﹒１個百分點。（ｂｉ）

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