【油市博奕】伊朗石油部長希望油價降至６０至６５美元

《經濟通通訊社１４日專訊》伊朗石油部長贊加內表示，希望油價回落至６０至６５美元，

認為這個水平符合油組長遠利益，並指責油組部分成員國對美國馬首是瞻。

美國總統特朗普宣布退出伊核協議，並恢復對伊朗石油業的制裁。贊加內指責特朗普的政策

通過推高油價令美國頁岩油生產商受惠，而部分油組成員國亦乘機支持美國撤出核協議以從中獲

利。

贊加內沒有指明具體國家，但沙特曾表示，如果新制裁造成伊朗石油供應中斷，將會填補供

應缺口。（ｍｎ）

