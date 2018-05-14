《經濟通通訊社１４日專訊》伊朗石油部長贊加內表示，希望油價回落至６０至６５美元，
認為這個水平符合油組長遠利益，並指責油組部分成員國對美國馬首是瞻。
美國總統特朗普宣布退出伊核協議，並恢復對伊朗石油業的制裁。贊加內指責特朗普的政策
通過推高油價令美國頁岩油生產商受惠，而部分油組成員國亦乘機支持美國撤出核協議以從中獲
利。
贊加內沒有指明具體國家，但沙特曾表示，如果新制裁造成伊朗石油供應中斷，將會填補供
應缺口。（ｍｎ）
14/05/2018 08:37
【油市博奕】伊朗石油部長希望油價降至６０至６５美元
《經濟通通訊社１４日專訊》伊朗石油部長贊加內表示，希望油價回落至６０至６５美元，
認為這個水平符合油組長遠利益，並指責油組部分成員國對美國馬首是瞻。
美國總統特朗普宣布退出伊核協議，並恢復對伊朗石油業的制裁。贊加內指責特朗普的政策
通過推高油價令美國頁岩油生產商受惠，而部分油組成員國亦乘機支持美國撤出核協議以從中獲
利。
贊加內沒有指明具體國家，但沙特曾表示，如果新制裁造成伊朗石油供應中斷，將會填補供
應缺口。（ｍｎ）
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