【美朝破冰】美國務卿：若北韓放棄核武，美國亦將取消制裁

《經濟通通訊社１４日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，若北韓同意徹底放棄核武，白宮亦將

同意取消對平壤的制裁，將可為北韓實現與南韓媲美的經濟繁榮創造條件。

美國總統特朗普及北韓領導人金正恩計劃於６月１２日在新加坡會晤，這將是在任美國總統

與北韓領導人的首次會面。

蓬佩奧稱，美國不願意投資納稅人的金錢來幫助北韓，但願意取消制裁為美國私人投資進入

北韓的能源、農業及基建領域鋪路。（ｍｎ）

