【代幣風暴】南韓最大虛擬貨幣交易所遭突擊搜查，比特幣價格受壓

《經濟通通訊社１４日專訊》比特幣急跌，於上周五跌穿８６００美元，上周四尾盤為

９０９３﹒１７美元，今日最新報８６３２﹒１４美元，因南韓最大虛擬貨幣交易所Ｕｐｂｉｔ

被當地有關部門調查。

Ｕｐｂｉｔ，表示，正全力配合的調查，客戶仍可以執行交易及存取資金。據悉南韓當局因

Ｕｐｂｉｔ涉嫌不當處置投資者資金而展開欺詐調查，調查人員上周四及上周五突擊搜查

Ｕｐｂｉｔ的主要辦公室，並扣查電腦硬碟及帳戶記錄。

Ｕｐｂｉｔ是全球第四大加密貨幣交易所，過去２４小時交易額超過２０億美元。（ｍｎ）

