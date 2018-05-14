《經濟通通訊社１４日專訊》比特幣急跌，於上周五跌穿８６００美元，上周四尾盤為
９０９３﹒１７美元，今日最新報８６３２﹒１４美元，因南韓最大虛擬貨幣交易所Ｕｐｂｉｔ
被當地有關部門調查。
Ｕｐｂｉｔ，表示，正全力配合的調查，客戶仍可以執行交易及存取資金。據悉南韓當局因
Ｕｐｂｉｔ涉嫌不當處置投資者資金而展開欺詐調查，調查人員上周四及上周五突擊搜查
Ｕｐｂｉｔ的主要辦公室，並扣查電腦硬碟及帳戶記錄。
Ｕｐｂｉｔ是全球第四大加密貨幣交易所，過去２４小時交易額超過２０億美元。（ｍｎ）
14/05/2018 10:48
【代幣風暴】南韓最大虛擬貨幣交易所遭突擊搜查，比特幣價格受壓
《經濟通通訊社１４日專訊》比特幣急跌，於上周五跌穿８６００美元，上周四尾盤為
９０９３﹒１７美元，今日最新報８６３２﹒１４美元，因南韓最大虛擬貨幣交易所Ｕｐｂｉｔ
被當地有關部門調查。
Ｕｐｂｉｔ，表示，正全力配合的調查，客戶仍可以執行交易及存取資金。據悉南韓當局因
Ｕｐｂｉｔ涉嫌不當處置投資者資金而展開欺詐調查，調查人員上周四及上周五突擊搜查
Ｕｐｂｉｔ的主要辦公室，並扣查電腦硬碟及帳戶記錄。
Ｕｐｂｉｔ是全球第四大加密貨幣交易所，過去２４小時交易額超過２０億美元。（ｍｎ）
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