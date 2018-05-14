【脫歐之後】傳銀行界要求外籍員工在英國脫歐後獲得免簽證待遇

《經濟通通訊社１４日專訊》據外媒引述消息人士報道，銀行界呼籲英國在退出歐盟後提供

一項特殊的工作免簽證待遇，以保持倫敦金融城作為全球金融中心的地位。

銀行界憂慮，限制來自歐盟的移民可能令業界無法找到擁有合適技能的員工。據悉，業界已

要求作出新的安排，被派往英國工作不滿６個月的海外員工可以自由前往，不必親身前往當地申

請工作簽證。（ｍｎ）

