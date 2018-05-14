  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2018 13:48

【脫歐之後】傳銀行界要求外籍員工在英國脫歐後獲得免簽證待遇

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外媒引述消息人士報道，銀行界呼籲英國在退出歐盟後提供
一項特殊的工作免簽證待遇，以保持倫敦金融城作為全球金融中心的地位。
　　銀行界憂慮，限制來自歐盟的移民可能令業界無法找到擁有合適技能的員工。據悉，業界已
要求作出新的安排，被派往英國工作不滿６個月的海外員工可以自由前往，不必親身前往當地申
請工作簽證。（ｍｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
國際動態14/05/2018
巴黎再恐襲 途人被刺1死4傷
生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產
生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：若按美國要求縮順差 人幣流動性將大縮
生財有道11/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中芯】站在大國的肩上 前路不一定易行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN