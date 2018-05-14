《經濟通通訊社１４日專訊》印尼警方表示，印尼第二大城市泗水市再發生汽車爆炸事件，
數名警察受傷。昨日伊斯蘭武裝分子在該市幾座教堂進行自殺式襲擊，導致至少１３人死亡，施
襲者除一對父母，還包括兩名１６歲及１８歲青年、兩名９歲及１２歲女童
東爪哇警方發言人ＦｒａｎｓＢａｒｕｎｇ Ｍａｎｇｅｒａ表示，今早８時５０分泗水一
庭警察大樓外發生自殺攻擊，施襲者為一個有５名成員的家庭，當中包括一名８歲小孩。
（ｍｎ）
14/05/2018 15:28
【國際要聞】印尼泗水再發生自殺式襲擊，施襲者為一家五口
《經濟通通訊社１４日專訊》印尼警方表示，印尼第二大城市泗水市再發生汽車爆炸事件，
數名警察受傷。昨日伊斯蘭武裝分子在該市幾座教堂進行自殺式襲擊，導致至少１３人死亡，施
襲者除一對父母，還包括兩名１６歲及１８歲青年、兩名９歲及１２歲女童
東爪哇警方發言人ＦｒａｎｓＢａｒｕｎｇ Ｍａｎｇｅｒａ表示，今早８時５０分泗水一
庭警察大樓外發生自殺攻擊，施襲者為一個有５名成員的家庭，當中包括一名８歲小孩。
（ｍｎ）
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