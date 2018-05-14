【俄鋁風暴】俄羅斯：無意買入俄鋁股份，惟或透過銀行資金作支持

《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯署理財政部長西盧安諾夫表示，或透過

Ｐｒｏｍｓｖｙａｚｂａｎｋ銀行的資金支持俄鋁（００４８６），但政府並沒在考慮買入俄鋁

及其母公司ＥＮ＋的股份。

美國４月對俄羅斯富豪德里帕斯卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）及他的旗下公司實施

制裁，包括俄鋁、Ｅｎ＋及ＧＡＺ。（ｍｎ）

