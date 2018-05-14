《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯署理財政部長西盧安諾夫表示，或透過
Ｐｒｏｍｓｖｙａｚｂａｎｋ銀行的資金支持俄鋁（００４８６），但政府並沒在考慮買入俄鋁
及其母公司ＥＮ＋的股份。
美國４月對俄羅斯富豪德里帕斯卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）及他的旗下公司實施
制裁，包括俄鋁、Ｅｎ＋及ＧＡＺ。（ｍｎ）
14/05/2018 15:41
【俄鋁風暴】俄羅斯：無意買入俄鋁股份，惟或透過銀行資金作支持
《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯署理財政部長西盧安諾夫表示，或透過
Ｐｒｏｍｓｖｙａｚｂａｎｋ銀行的資金支持俄鋁（００４８６），但政府並沒在考慮買入俄鋁
及其母公司ＥＮ＋的股份。
美國４月對俄羅斯富豪德里帕斯卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）及他的旗下公司實施
制裁，包括俄鋁、Ｅｎ＋及ＧＡＺ。（ｍｎ）
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