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14/05/2018 11:16

【駐京專電】社科院藍皮書：料今年地價溫和上漲，調控政策平穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國社科院《房地產藍皮書》發布，執行
主編副研究員王業強表示，從不同的市場來看，２０１８年地價的變化將以溫和上漲為基調，同
時房地產市場價格機制加快建立，而一線風險防控任務依然艱巨，三四線城市變化必須加以關注
，三四線主要是表現為結構性矛盾，應該以穩定為主，同時密切關注市場的動態，嚴格防控少數
城市可能出現的投資需求擾動市場的價格訊號。
　　他表示，建立與新興產業、新業態相適應的供給制度和供給方式，有助於工業用地市場的平
穩運行，工業用地的市場需求和地價將受到新興產業發展的影響，多地在積極探索新興工業用地
供給制度和方式，將有助於工業用地市場的平穩運行。

＊今年房產調控政策維持平穩，過熱城市將收緊政策＊

　　王業強指出，從個人住房信貸市場來看，預計是２０１８年房地產市場調控政策將維持平穩
，出現過熱勢頭的城市政策將收緊，總體來看房地產市場經過過去幾年的大幅上漲，將進入調整
期，個人住房貸款業務增長也將隨之放緩，同時市場化成本上升的推動下，貸款利率將繼續上行
。從調控政策來看，應該是維持總體穩定的趨勢。從短期來看，為達到穩定市場的預期效果，相
關的短期限制的政策不會放鬆和退出，從長期來看需要進一步改進土地供給、租售並舉、房地產
調控等政策，逐步取代限購限貸等短期的調控政策。

＊限貸政策收緊，個人住房貸款總體需求將萎縮＊

　　從個人貸款的增速來看，增速將繼續放緩，由於需求層面銷售面積的持續下滑，疊加限貸政
策的收緊，個人住房貸款總體需求將有所萎縮，從供給來看，個人住房貸款的增量和結構都將受
到統一的監管，法人信貸需求將有一個明顯回升的過程，房貸資金供給將進一步受到影響。同時
，個人住房信貸利率仍有進一步上調的空間，從國外一些經濟體都在收緊撥備政策包括美國的加
息和縮表的業務，對我們國家貨幣政策也有一定的影響，同時企業部門信貸需求將回升，信貸規
模緊張的局面將維持，有可能推動個人住房貸款繼續上行。

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