【駐京專電】社科院：房地產市場整體趨勢下行，供應量將持續偏緊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國社科院《房地產藍皮書》發布，執行

主編副研究員王業強表示，２０１８年中國房地產總體來看，將成為本輪房地產市場的低點，房

地產市場整體將呈現下行運行的趨勢。在供給側一線和熱點的二線城市，為了緩解庫存的危機，

土地供應量有望進一步增加，但是限價政策難以放鬆，熱點城市的供應量將持續偏緊。

他表示，在需求側房地產調控的政策基地不會發生改變，加上銀行信貸收緊也使得購房成本

顯著上升，因此成交規模也會受到一定的限制，商品房銷售面積受到調控政策和貨幣環境的雙重

影響將出現回調。銷售的萎縮和融資渠道受阻，將給房企造成資金上的壓力，並在一定程度上影

響了房企的開工意願，新開工增速仍將持續低位運行。



＊開發投資增速料下降，住宅價格穩中有降＊



從房地產投資的趨勢來看，投資是保持溫和下行，投資結構有可能進一步調整，預計

２０１８年房地產投資將進入下行的通道，從溫和下滑的態勢，未來有可能加速下降，投資結構

面臨重大調整，在融資業務當中穩中偏緊、風險防範成為首要的任務。

從住宅市場來看，一個是住宅銷售面積進一步減少。由於２０１８年全國棚戶區改造比

２０１７年完成量將減少，意味著棚改的安置對住房銷售尤其是對三四線城市銷售影響非常大，

這種正向的拉動作用將逐步減退。二是住房開發投資增速下降，預計２０１８年開發投資的增速

也是將下降。由於考慮近兩年新開工面積持續增加和地價較快上漲，預計全年開發投資的增速仍

將維持在５％左右。住宅價格是穩中有降，從房地產景氣循環周期來看，房地產市場一系列的指

標都顯示市場進入景氣下行的一個階段，市場有下行調整的一個內在動力，預計２０１８年住宅

市場也將呈現周期性下行調整的特徵，住宅價格出現穩中有降的可能性較大。

