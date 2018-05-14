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14/05/2018 11:33

【駐京專電】社科院：料北京樓市低迷發展，環京地區或有熱點區域

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國社科院發布《房地產藍皮書》，執行
主編副研究員王業強表示，展望２０１８年重點城市市場，從不同的重點市場情況來看，北京的
二套房市場，房子只住不炒的大基調下，北京樓市仍會低迷發展。由於受到「一核兩翼北京城市
新規劃的影響」，環京地區仍有可能有熱點區域出現。
　　從廣州來看，政策將以分類調控為著力點，重點發展租房租賃市場，信貸層面將繼續收緊
，金融去槓桿是一個主要的目標，房地產稅制調整或將繼續推進，中心城區的需求進一步外溢，
外圍區域會將蓬勃加速發展，商品住宅市場總體來看保持平穩的運行。
　　從深圳來看，一個是住宅價格整體上延續上行的一個走勢，區位分化明顯加大，商務公寓的
延續投資的熱度，整售的方式備受青睞。寫字樓供需延續「兩萬」的格局，優質物業相繼批量入
次，同時棚戶區改造政策呼之欲出，公共住房的用地緊張的問題將逐步有所緩解，民生片區由於
受到深圳城市外溢需求，受到調控的限制，大灣區將為外溢需求長期良好的條件。同時常州還原
的需求量大，企業參與的熱情高，特別合作區授予政府的利好，非地效應出現。
　　從重慶來看，租賃政策不斷利好，開啟全新的租賃時代。寫字樓供應高峰持續，政策推進商
業地產去庫存，同時成化的綠化率明顯提升，智能產業的蓬勃發展加速。
　　南京的土地市場仍將維持２０１７年的趨勢，理性平穩的發展，租賃住房用地的需求顯著增
加，商辦用地市場熱度逐步降低，成交地價或將進一步回落，土地出讓金或將大幅下滑。

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