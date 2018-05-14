【駐京專電】商務部：融資租賃等公司監管職責劃歸銀保監

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》商務部發布通知，已將制定融資租賃公司

、商業保理公司、典當行業務經營和監管規則職責劃給中國銀行保險監督管理委員會，自４月

２０日起，有關職責由銀保監會履行。

