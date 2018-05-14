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14/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水錄３億沽盤，買吉利友邦沽騰訊內銀碧桂園舜宇

　　《經濟通通訊社１４日專訊》周一北水淨沽盤錄３﹒１２億元人民幣，較上周五錄多
２﹒０７億沽盤，其中北水流入最多的個股為吉利（００１７５）、友邦（０１２９９）；沽售
額最多為騰訊（００７００）、碧桂園（０２００７）、舜宇（０２３８２）、瑞聲
（０２０１８）、建行（００９３９）、農行（０１２２８）、工行（０１３９８）、招行
（０３９６８）。
　　周一主板成交１０６６﹒９８億元，較上日多出６﹒７７％；港股通成交額１５０﹒４億，
佔大市成交１４﹒１％。
　　恆指全日升４１９﹒０２點或１﹒３５％，收市報３１５４１﹒０８點。港股連升六日，累
計升１６１４點或５﹒３９％。
　
＊傳蘋果９月推出４款新手機，舜宇領漲北水套現１﹒６億＊

　　市場消息指，蘋果將於今年９月份推出４款新手機，舜宇領漲藍籌，全日升７﹒８７％，報
１５３﹒５元，北水沽售１﹒６２億套現；相反瑞聲首季業績遜預期，全日逆市倒跌４﹒８５％
報１１５﹒８元，北水沽１﹒５２億。
　　重磅股騰訊升０﹒７３％，北水沽３﹒４４億；碧桂園遭北水沽２﹒１６億。
　
＊北水全面沽內銀，建行招行錄３億淨沽盤＊

　　北水全面沽售內銀股，北水沽建行３﹒３８億，沽招行２﹒９５億，沽農行２﹒０３億，沽
工行１﹒４５億。
　　另外，北水再度流入吉利，全日淨流入２﹒８５億，為周一最多北水流入個股；北水流入友
邦９３０２萬，助友邦一度高見７５元破頂，最終收報７４﹒３５元，收升２﹒１３％。
（ｅｎ）

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