  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2018 08:55

【大灣區】奧園（０３８８３）與恒基戰略合作，深化大灣區合作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國奧園地產（０３８８３）宣布，該公司與恆基兆業地產集
團正式簽訂戰略合作框架協議，深化粵港澳大灣區多領域合作。
　　根據協議，奧園與恆基將立足於大灣區的發展及建設，積極推進戰略合作夥伴關係，於大灣
區開展多領域業務合作，包括但不限於共同開發優質地產項目及城市更新項目、拓展高科技等新
領域業務。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
國際動態14/05/2018
巴黎再恐襲 途人被刺1死4傷
生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產
生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：若按美國要求縮順差 人幣流動性將大縮
生財有道11/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中芯】站在大國的肩上 前路不一定易行
國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN