【大灣區】奧園（０３８８３）與恒基戰略合作，深化大灣區合作

《經濟通通訊社１４日專訊》中國奧園地產（０３８８３）宣布，該公司與恆基兆業地產集

團正式簽訂戰略合作框架協議，深化粵港澳大灣區多領域合作。

根據協議，奧園與恆基將立足於大灣區的發展及建設，積極推進戰略合作夥伴關係，於大灣

區開展多領域業務合作，包括但不限於共同開發優質地產項目及城市更新項目、拓展高科技等新

領域業務。（ｃｌ）

