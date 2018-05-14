《經濟通通訊社１４日專訊》中國奧園地產（０３８８３）宣布，該公司與恆基兆業地產集
團正式簽訂戰略合作框架協議，深化粵港澳大灣區多領域合作。
根據協議，奧園與恆基將立足於大灣區的發展及建設，積極推進戰略合作夥伴關係，於大灣
區開展多領域業務合作，包括但不限於共同開發優質地產項目及城市更新項目、拓展高科技等新
領域業務。（ｃｌ）
14/05/2018 08:55
【大灣區】奧園（０３８８３）與恒基戰略合作，深化大灣區合作
《經濟通通訊社１４日專訊》中國奧園地產（０３８８３）宣布，該公司與恆基兆業地產集
團正式簽訂戰略合作框架協議，深化粵港澳大灣區多領域合作。
根據協議，奧園與恆基將立足於大灣區的發展及建設，積極推進戰略合作夥伴關係，於大灣
區開展多領域業務合作，包括但不限於共同開發優質地產項目及城市更新項目、拓展高科技等新
領域業務。（ｃｌ）
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