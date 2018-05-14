《經濟通通訊社１４日專訊》地政總署公布，新九龍內地段第６５６８號九龍啟德第１Ｆ區
１號地盤共收５份標書。美聯測量師行董事林子彬認為，是次截標的啟德地皮規模大，投資額高
，故入標財團以大型發展商為主，惟入標反應略遜市場預期，但地皮鄰近港鐵站，發展潛力優厚
，仍有機會問鼎總價新地王，估計地價約為２２６﹒４７億元。
若以每呎樓面地價約１６０００元計算，地皮估值將達２２６﹒４７億元，總地價有機會打
破長沙灣興華街項目地王刷出的１７２﹒８８億元紀錄，成為新一幅總價地王。（ｃｌ）
14/05/2018 09:19
【地皮截標】美聯：啟德地入標反應遜預期，但仍有望問鼎新地王
《經濟通通訊社１４日專訊》地政總署公布，新九龍內地段第６５６８號九龍啟德第１Ｆ區
１號地盤共收５份標書。美聯測量師行董事林子彬認為，是次截標的啟德地皮規模大，投資額高
，故入標財團以大型發展商為主，惟入標反應略遜市場預期，但地皮鄰近港鐵站，發展潛力優厚
，仍有機會問鼎總價新地王，估計地價約為２２６﹒４７億元。
若以每呎樓面地價約１６０００元計算，地皮估值將達２２６﹒４７億元，總地價有機會打
破長沙灣興華街項目地王刷出的１７２﹒８８億元紀錄，成為新一幅總價地王。（ｃｌ）
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