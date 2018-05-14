《經濟通通訊社１４日專訊》港府上周五公布，首季本地生產總值按年增長４﹒７％，高於
巿場預期後，美銀美林將今年本港經濟增長預測由原來的３﹒５％上調至４％。美林認為，首季
ＧＤＰ增長加快，主要由私人消費和出口增長強勁帶動。
本港經濟首季表現似乎未受美國聯儲局加息影響，仍然創出２０１１年來的最大季度增幅，
按季比較，首季經濟增長２﹒２％。（ｃｌ）
14/05/2018 11:53
【本港經濟】美銀美林調高香港今年經濟增長預測至４％
《經濟通通訊社１４日專訊》港府上周五公布，首季本地生產總值按年增長４﹒７％，高於
巿場預期後，美銀美林將今年本港經濟增長預測由原來的３﹒５％上調至４％。美林認為，首季
ＧＤＰ增長加快，主要由私人消費和出口增長強勁帶動。
本港經濟首季表現似乎未受美國聯儲局加息影響，仍然創出２０１１年來的最大季度增幅，
按季比較，首季經濟增長２﹒２％。（ｃｌ）
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