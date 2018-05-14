【企業盈警】彩星玩具料首季由盈轉虧，錄稅前虧損約２０００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》彩星玩具（００８６９）發盈警，集團預料截至今年３月底止

三個月的收入約７１００萬元，低於２０１７年同期的１﹒１１億元。集團又預期，期間錄得除

所得稅前虧損約２０００萬元，相對於２０１７年同期除所得稅前溢利則為４００萬元。

集團指，虧損是由於今年第一季之銷售額下降，因公司之策略為有意地減少現有「忍者龜」

產品之供應，為今年下半年推出新一代的「忍者龜」作準備。

此外，由於Ｔｏｙｓ“Ｒ”Ｕｓ， Ｉｎｃ﹒已進行清盤，公司需為其應收貿易帳項作出呆

帳撥備約１０００萬元。（ｋｙ）

