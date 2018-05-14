《經濟通通訊社１４日專訊》新源萬恆控股（０２３２６）發盈喜，預期截至今年３月底止
年度之溢利較２０１７年同期錄得之溢利增加約兩倍以上。
集團之年度溢利之增加主要由於採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務之業績有所改善，
以及人民幣匯兌美元升值而產生的匯兌收益淨額增加。（ｋｙ）
14/05/2018 18:48
【企業盈喜】新源萬恒（２３２６）料首季溢利按年增加兩倍以上
《經濟通通訊社１４日專訊》新源萬恆控股（０２３２６）發盈喜，預期截至今年３月底止
年度之溢利較２０１７年同期錄得之溢利增加約兩倍以上。
集團之年度溢利之增加主要由於採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務之業績有所改善，
以及人民幣匯兌美元升值而產生的匯兌收益淨額增加。（ｋｙ）
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