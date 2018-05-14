《經濟通通訊社１４日專訊》金誠控股（０１４６２）發盈喜，預料截至３月底止年度純利
按年大幅上升４３３倍，至１﹒６億元，主要受惠於期內投資及資產管理服務產生的收益大幅增
加約４９倍、投資物業公平值錄得收益以及出售投資的收益。（ｃｈ）
14/05/2018 16:47
【企業盈喜】金誠控股（１４６２）料去年度純利大增４３３倍
《經濟通通訊社１４日專訊》金誠控股（０１４６２）發盈喜，預料截至３月底止年度純利
按年大幅上升４３３倍，至１﹒６億元，主要受惠於期內投資及資產管理服務產生的收益大幅增
加約４９倍、投資物業公平值錄得收益以及出售投資的收益。（ｃｈ）
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