【企業盈喜】金誠控股（１４６２）料去年度純利大增４３３倍

《經濟通通訊社１４日專訊》金誠控股（０１４６２）發盈喜，預料截至３月底止年度純利

按年大幅上升４３３倍，至１﹒６億元，主要受惠於期內投資及資產管理服務產生的收益大幅增

加約４９倍、投資物業公平值錄得收益以及出售投資的收益。（ｃｈ）

