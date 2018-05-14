【企業盈警】彩星集團（６３５）料首季收入及稅前溢利下跌

《經濟通通訊社１４日專訊》彩星集團（００６３５）發盈警，預料截至３月底止首季收入

及除所得稅前溢利較去年同期下調，主要受累於附屬公司彩星玩具集團（００８６９）之業務表

現。

期內，彩星玩具之收入約７１００萬元，去年同期為１﹒１１億元；除稅前虧損約２０００

萬元，２０１７年同期則錄除稅前溢利４００萬元。（ｃｈ）

