《經濟通通訊社１４日專訊》彩星集團（００６３５）發盈警，預料截至３月底止首季收入
及除所得稅前溢利較去年同期下調，主要受累於附屬公司彩星玩具集團（００８６９）之業務表
現。
期內，彩星玩具之收入約７１００萬元，去年同期為１﹒１１億元；除稅前虧損約２０００
萬元，２０１７年同期則錄除稅前溢利４００萬元。（ｃｈ）
14/05/2018 18:02
【企業盈警】彩星集團（６３５）料首季收入及稅前溢利下跌
《經濟通通訊社１４日專訊》彩星集團（００６３５）發盈警，預料截至３月底止首季收入
及除所得稅前溢利較去年同期下調，主要受累於附屬公司彩星玩具集團（００８６９）之業務表
現。
期內，彩星玩具之收入約７１００萬元，去年同期為１﹒１１億元；除稅前虧損約２０００
萬元，２０１７年同期則錄除稅前溢利４００萬元。（ｃｈ）
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