《經濟通通訊社１４日專訊》泛海酒店（００２９２）發盈警，預料截至３月底止度溢利將
大幅少於去年同期，主要由於財務資產投資之未變現公平價值虧損所致，去年同期則錄得投資收
益。（ｃｈ）
14/05/2018 18:20
【企業盈警】泛海酒店（２９２）料去年度溢利將大幅減少
《經濟通通訊社１４日專訊》泛海酒店（００２９２）發盈警，預料截至３月底止度溢利將
大幅少於去年同期，主要由於財務資產投資之未變現公平價值虧損所致，去年同期則錄得投資收
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