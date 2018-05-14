【新股上市】傳癌症藥物公司思路迪擬在港上市，集資５億美元

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息指，中國癌症藥物公司思路迪精準醫療集團（

３ＤＭｅｄ）計劃於本港上市，集資５億美元，目標最早於第四季度初上市。不過，由於上市計

劃仍在初期籌備階段，細節可能有變。據其網站顯示，公司先進行４輪融資。（ｃｈ）

