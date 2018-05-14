《經濟通通訊社１４日專訊》立法會行政管理委員會早前決定，不會追討早前被取消議員資
格（ＤＱ）的４名前議員梁國雄、劉小麗、羅冠聰和姚松炎的薪津，只追討預支的款項，涉及金
額每人不超過１０萬元。
立法會行管會主席梁君彥指，姚松炎和劉小麗接受決定，將歸還款項；羅冠聰亦指會於明日
（１５日）限期前歸還款項，但梁國雄則在限期前未有回覆，故行管會決定展開法律行動，向他
追討全數２７５萬元薪津。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/05/2018 12:52
【香港政情】行管會決定向梁國雄追討全數２７５萬元薪津
《經濟通通訊社１４日專訊》立法會行政管理委員會早前決定，不會追討早前被取消議員資
格（ＤＱ）的４名前議員梁國雄、劉小麗、羅冠聰和姚松炎的薪津，只追討預支的款項，涉及金
額每人不超過１０萬元。
立法會行管會主席梁君彥指，姚松炎和劉小麗接受決定，將歸還款項；羅冠聰亦指會於明日
（１５日）限期前歸還款項，但梁國雄則在限期前未有回覆，故行管會決定展開法律行動，向他
追討全數２７５萬元薪津。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
|興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
|國際動態14/05/2018
巴黎再恐襲 途人被刺1死4傷
|生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產
|生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：若按美國要求縮順差 人幣流動性將大縮
|生財有道11/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中芯】站在大國的肩上 前路不一定易行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰