【香港政情】行管會決定向梁國雄追討全數２７５萬元薪津

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會行政管理委員會早前決定，不會追討早前被取消議員資

格（ＤＱ）的４名前議員梁國雄、劉小麗、羅冠聰和姚松炎的薪津，只追討預支的款項，涉及金

額每人不超過１０萬元。

立法會行管會主席梁君彥指，姚松炎和劉小麗接受決定，將歸還款項；羅冠聰亦指會於明日

（１５日）限期前歸還款項，但梁國雄則在限期前未有回覆，故行管會決定展開法律行動，向他

追討全數２７５萬元薪津。（ｃｗ）（ｚｚ）

