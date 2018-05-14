【香港政情】法官就旺角暴動案引導陪審團，籲不能因政見妄下判斷

《經濟通通訊社１４日專訊》本土民主前線前發言人梁天琦等５人被控暴動罪一案，高等法

院法官彭寶琴今日開始引導４男５女陪審團。彭官提醒陪審團不能因政治理念、及個人感情等妄

下判斷，陪審團必須客觀評定庭上證供，不受互聯網資訊及其他報道影響，而推論必須基於事實

，並作出唯一合理推論。

法官彭寶琴表示，明白案件涉及民生或政治爭議，但提醒陪審團即使可能憎厭案中有人使用

武力，用粗言穢語謾罵，或同情小販擺賣被阻，但仍必須客觀評定庭上證供；陪審員需要處理的

是相關刑事罪行，而不是處理民生、政治理念，要就本案證據作出符合的事實裁決。

法官指，陪審團就暴動罪裁決時，要考慮事發時是否如控方所言，在多處發生暴動，而被告

有否參與，以及身份辨認是否準確無誤；就煽惑暴動罪，陪審團要裁定第一被告梁天琦，有否聯

同黃台仰，在砵蘭街煽惑暴動。法官又指梁天琦曾經承認在旺角騷亂中襲警，但提醒陪審團不可

以因此便認為梁天琦亦有干犯今次案件中的罪行。

法官表示，首被告梁天琦與第三被告盧建民以前曾經參與遊行活動，這些之前的舉動與當晚

在旺角發生甚麼事，以及當晚被告的行為完全無關。

梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪，他早前承認一項襲警罪，另外４名被告則分別涉

嫌參與暴動及非法集結等罪。（ｆｗ）（ｚｚ）

