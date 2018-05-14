【駐京專電】人行貨策執行報告：深化利率和匯率市場化改革

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行發布第一季度「中國貨幣政策執

行報告」稱，第一季體看，穩健中性的貨幣政策取得了較好成效，銀行體系流動性合理穩定，貨

幣信貸和社會融資規模適度增長，市場利率基本平穩，金融體系控制內部槓桿取得階段性進展，

為服務實體經濟、防控金融風險發揮了重要作用。

下一階段將保持政策的連續性和穩定性，實施好穩健中性的貨幣政策，注重引導預期，保持

流動性合理穩定，為供給側結構性改革和高質量發展營造中性適度的貨幣金融環境。健全貨幣政

策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和匯率市場化改革，增強利率調控能力，加大市場

決定匯率的力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

具體下一階段政策思路：一是保持貨幣政策的穩健中性，管住貨幣供給總閘門。

二是促進結構優化，支持經濟結構調整和轉型升級。做好推進制造業轉型升級、基礎設施及

鐵路等重點行業和領域轉型調整的金融服務，加大對養老、教育、健康等新消費領域、以及創業

創新、科技、文化、海洋經濟、戰略性新興產業等國民經濟重點領域的金融支持力度。統籌做好

京津冀、一帶一路、西部大開發等國家重大戰略金融服務，將農村金融服務的重心轉移到鄉村振

興戰略上來，圍繞一二三產業融合發展和高質量發展強化農村金融服務。

三是進一步深化利率市場化和人民幣匯率形成機制改革，提高金融資源配置效率，完善金融

調控機制。

四是完善金融市場體系，切實發揮好金融市場在穩增長、調結構、促改革和防風險方面的作

用。

五是深化金融機構改革，通過增加供給和競爭改善金融服務。

六是打好防範化解重大金融風險攻堅戰。

