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14/05/2018 09:15

【駐京專電】人行貨策執行報告：深化利率和匯率市場化改革

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行發布第一季度「中國貨幣政策執
行報告」稱，第一季體看，穩健中性的貨幣政策取得了較好成效，銀行體系流動性合理穩定，貨
幣信貸和社會融資規模適度增長，市場利率基本平穩，金融體系控制內部槓桿取得階段性進展，
為服務實體經濟、防控金融風險發揮了重要作用。
　　下一階段將保持政策的連續性和穩定性，實施好穩健中性的貨幣政策，注重引導預期，保持
流動性合理穩定，為供給側結構性改革和高質量發展營造中性適度的貨幣金融環境。健全貨幣政
策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和匯率市場化改革，增強利率調控能力，加大市場
決定匯率的力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　　具體下一階段政策思路：一是保持貨幣政策的穩健中性，管住貨幣供給總閘門。
　　二是促進結構優化，支持經濟結構調整和轉型升級。做好推進制造業轉型升級、基礎設施及
鐵路等重點行業和領域轉型調整的金融服務，加大對養老、教育、健康等新消費領域、以及創業
創新、科技、文化、海洋經濟、戰略性新興產業等國民經濟重點領域的金融支持力度。統籌做好
京津冀、一帶一路、西部大開發等國家重大戰略金融服務，將農村金融服務的重心轉移到鄉村振
興戰略上來，圍繞一二三產業融合發展和高質量發展強化農村金融服務。
　　三是進一步深化利率市場化和人民幣匯率形成機制改革，提高金融資源配置效率，完善金融
調控機制。
　　四是完善金融市場體系，切實發揮好金融市場在穩增長、調結構、促改革和防風險方面的作
用。
　　五是深化金融機構改革，通過增加供給和競爭改善金融服務。
　　六是打好防範化解重大金融風險攻堅戰。

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