《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行發布第一季度中國貨幣政策執行報告
提出，擬於２０１９年第一季度評估時將資產規模５０００億元人民幣以下金融機構發行的同業
存單納入ＭＰＡ考核。
人行在今年一季度起已把資產規模５０００億元人民幣以上金融機構發行的同業存單納入
ＭＰＡ同業負債指標考核。市場認為，這是金融嚴監管政策的補充和延續。
14/05/2018 09:15
【駐京專電】人行：明年資產５千億以下機構同業存單納ＭＰＡ考核
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行發布第一季度中國貨幣政策執行報告
提出，擬於２０１９年第一季度評估時將資產規模５０００億元人民幣以下金融機構發行的同業
存單納入ＭＰＡ考核。
人行在今年一季度起已把資產規模５０００億元人民幣以上金融機構發行的同業存單納入
ＭＰＡ同業負債指標考核。市場認為，這是金融嚴監管政策的補充和延續。
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