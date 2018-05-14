【駐京專電】人行：明年資產５千億以下機構同業存單納ＭＰＡ考核

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行發布第一季度中國貨幣政策執行報告

提出，擬於２０１９年第一季度評估時將資產規模５０００億元人民幣以下金融機構發行的同業

存單納入ＭＰＡ考核。

人行在今年一季度起已把資產規模５０００億元人民幣以上金融機構發行的同業存單納入

ＭＰＡ同業負債指標考核。市場認為，這是金融嚴監管政策的補充和延續。

