【Ａ場新股】富士康互聯網下周四申購，集資２７３億元鎖股減衝擊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》富士康工業互聯網公布，擬發行約

１９﹒７億股Ａ股，佔發行後總股本的１０％，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。網下、網

上申購時間為下周四（５月２４日），中簽號公布日為５月２８日。股票簡稱「工業富聯」。

「工業富聯」Ａ股ＩＰＯ擬募資總額約２７２﹒５億元（人民幣．下同），與此前披露的募

集金額一致，並大規劃鎖股減少對市場的衝擊。

初始戰略配售發行數量為５﹒９億股，約佔發行總數量的３０％，最終戰略配售數量與初始

戰略配售數量的差額將根據「回撥機制」的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發行數量

為９﹒６５億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的７０％；網上初始發行數量為

４﹒１４億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的３０％。

在戰略投資者獲配的股票中，５０％的股份鎖定期為１２個月，５０％的股份鎖定期為１８

個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於

３６個月。

上周五（１１日）晚間中證監發布公告稱，核准富士康工業互聯網股份有限公司的首發申請

。不過，公告未披露募資額。這是ＩＰＯ重啟以來未曾出現過的情況。這在當時引發市場猜測富

士康募資規模或將縮水。

