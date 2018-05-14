《經濟通通訊社記者楊英傑１４日上海專電》根據上海市金融辦消息，富衛人壽保險（百慕
大）公司於本月４日向銀保監提交了籌建全資子公司富衛人壽保險公司的申請材料；德國安聯保
險集團總部於上周三（９日）決定在上海獨資設立安聯（中國）保險集團公司，並抓緊落實籌備
事項。
富衛人壽保險（百慕大）公司為瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衛集團全資子公司。
中國早前宣布將擴大金融業對外開放，在保險業方面，監管機構放開外資保險經紀公司經營
範圍，支持外資來滬經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等。
14/05/2018 09:27
【上海專電】富衛、德國安聯擬在華設立全資保險公司
《經濟通通訊社記者楊英傑１４日上海專電》根據上海市金融辦消息，富衛人壽保險（百慕
大）公司於本月４日向銀保監提交了籌建全資子公司富衛人壽保險公司的申請材料；德國安聯保
險集團總部於上周三（９日）決定在上海獨資設立安聯（中國）保險集團公司，並抓緊落實籌備
事項。
富衛人壽保險（百慕大）公司為瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衛集團全資子公司。
中國早前宣布將擴大金融業對外開放，在保險業方面，監管機構放開外資保險經紀公司經營
範圍，支持外資來滬經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等。
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