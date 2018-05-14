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14/05/2018 08:49

【貿易開戰】中國駐美大使：美擔憂「中國製造２０２５」毫無必要

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國駐美國大使崔天凱日前在華盛頓參加活動時表示，美國有
些人對「中國製造２０２５」表示擔憂，這是不必要的。因為「中國製造２０２５」是中國為自
身產業發展設定的目標，但並不意味著中國實現這些目標是以排除其他國家為代價的。事實上這
一計劃對中國企業、美國和世界各國企業都是開放的。
　　崔天凱指，當前中美經貿問題十分突出，對此雙方應平衡照顧彼此利益關切，妥善管控分歧
。我們也許無法一次性解決所有問題，但可以先找到解決短期問題的辦法，同時尋找解決中長期
結構性問題的出路。（ｌｃ）

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