【禁制中興】安信證券：中興禁止令或將被暫停執行

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普發布推文指，正努力為中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）提供快速恢復業務的途徑。安信證券對此點評稱，特朗普

推文預示著中興事件在中國政府的斡旋下，將會很快得到妥善解決。繼續堅定看好中國５Ｇ，實

際上在美國重啟中興禁止令當周，三大運營商中電信、中國聯通、中移動仍然如期推進５Ｇ。同

時，中興事件對通信產業鏈是一個警醒，核心器件的國產化替代亟待提上日程。（ｌｃ）

