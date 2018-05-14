《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普發布推文指，正努力為中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）提供快速恢復業務的途徑。安信證券對此點評稱，特朗普
推文預示著中興事件在中國政府的斡旋下，將會很快得到妥善解決。繼續堅定看好中國５Ｇ，實
際上在美國重啟中興禁止令當周，三大運營商中電信、中國聯通、中移動仍然如期推進５Ｇ。同
時，中興事件對通信產業鏈是一個警醒，核心器件的國產化替代亟待提上日程。（ｌｃ）
14/05/2018 09:16
【禁制中興】安信證券：中興禁止令或將被暫停執行
《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普發布推文指，正努力為中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）提供快速恢復業務的途徑。安信證券對此點評稱，特朗普
推文預示著中興事件在中國政府的斡旋下，將會很快得到妥善解決。繼續堅定看好中國５Ｇ，實
際上在美國重啟中興禁止令當周，三大運營商中電信、中國聯通、中移動仍然如期推進５Ｇ。同
時，中興事件對通信產業鏈是一個警醒，核心器件的國產化替代亟待提上日程。（ｌｃ）
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