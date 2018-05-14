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14/05/2018 10:16

【聚焦人幣】人行黃益平：人民幣匯率短期不會有大變化

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《證券日報》引述人行貨幣政策委員會委員黃益平表示，人
民幣匯率短期不會有大變化。
　　黃益平指出，影響人民幣匯率的因素有兩個，包括美國聯儲局加息及中美貿易摩擦的進展等
貿易經常項目變化。聯儲局加息在現階段促成美元升值，對人民幣走勢肯定有影響。
　　他又指，人行匯率政策的大政方針可以以三句話來概括，一是增加靈活性，二是發揮市場機
制作用，三是保持相對穩定，認為人民幣匯率短期不會有大變化。（ｋｌ）

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