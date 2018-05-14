《經濟通通訊社１４日專訊》據《中國證券報》評論文章指出，人行在日前發布的第一季度
中國貨幣政策執行報告中首次官方提出「宏觀槓桿率趨穩」的判斷，可能指導人行未來一系列的
宏觀政策。
宏觀槓桿率一般用非金融企業部門（簡稱企業部門）、政府部門、住戶部門的債務餘額與國
內生產總值（ＧＤＰ）之比來衡量。
文章稱，人行４月下調部分銀行的存款準備金率，可以被視為一系列宏觀政策的開始。猜想
下一步政策，降準還有空間，當然，這可能只是諸多變化之一。（ｌｃ）
14/05/2018 10:30
【政策解讀】中證報：人行報告或提供未來政策指引
《經濟通通訊社１４日專訊》據《中國證券報》評論文章指出，人行在日前發布的第一季度
中國貨幣政策執行報告中首次官方提出「宏觀槓桿率趨穩」的判斷，可能指導人行未來一系列的
宏觀政策。
宏觀槓桿率一般用非金融企業部門（簡稱企業部門）、政府部門、住戶部門的債務餘額與國
內生產總值（ＧＤＰ）之比來衡量。
文章稱，人行４月下調部分銀行的存款準備金率，可以被視為一系列宏觀政策的開始。猜想
下一步政策，降準還有空間，當然，這可能只是諸多變化之一。（ｌｃ）
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