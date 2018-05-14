《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司策略師王漢鋒等發表報告表示，Ａ股獲納入ＭＳＣＩ
指數，將在短期內對落後的Ａ股市場帶來一些動能，海外投資者發現Ａ股估值具有吸引力。
報告指，Ａ股成交量低迷表明境內人氣仍然看跌，而且暫時可能保持疲軟，在被ＭＳＣＩ納
入後，在香港上市的中資大盤股相比Ａ股的折價幅度可能收窄，海外中資股有反彈的空間，推薦
一般消費、醫療保健等內需股，以及香港本地零售股和澳門博彩股。（ｂｉ）
14/05/2018 10:54
【Ａ股入摩】中金：入摩利Ａ股表現，可吸引海外買盤中資股望反彈
《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司策略師王漢鋒等發表報告表示，Ａ股獲納入ＭＳＣＩ
指數，將在短期內對落後的Ａ股市場帶來一些動能，海外投資者發現Ａ股估值具有吸引力。
報告指，Ａ股成交量低迷表明境內人氣仍然看跌，而且暫時可能保持疲軟，在被ＭＳＣＩ納
入後，在香港上市的中資大盤股相比Ａ股的折價幅度可能收窄，海外中資股有反彈的空間，推薦
一般消費、醫療保健等內需股，以及香港本地零售股和澳門博彩股。（ｂｉ）
|興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
|國際動態14/05/2018
巴黎再恐襲 途人被刺1死4傷
|生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產
|生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：若按美國要求縮順差 人幣流動性將大縮
|生財有道11/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中芯】站在大國的肩上 前路不一定易行
|國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰