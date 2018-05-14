【Ａ股入摩】中金：入摩利Ａ股表現，可吸引海外買盤中資股望反彈

《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司策略師王漢鋒等發表報告表示，Ａ股獲納入ＭＳＣＩ

指數，將在短期內對落後的Ａ股市場帶來一些動能，海外投資者發現Ａ股估值具有吸引力。

報告指，Ａ股成交量低迷表明境內人氣仍然看跌，而且暫時可能保持疲軟，在被ＭＳＣＩ納

入後，在香港上市的中資大盤股相比Ａ股的折價幅度可能收窄，海外中資股有反彈的空間，推薦

一般消費、醫療保健等內需股，以及香港本地零售股和澳門博彩股。（ｂｉ）

