《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３４５，較上個交易日漲
１７９點子，連續第二日上漲。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３３點子，報６﹒３３１８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３３５１。（ｌｃ）
14/05/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３３點子，報６﹒３３１８
《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３４５，較上個交易日漲
１７９點子，連續第二日上漲。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３３點子，報６﹒３３１８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３３５１。（ｌｃ）
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