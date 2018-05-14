【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３３點子，報６﹒３３１８

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３４５，較上個交易日漲

１７９點子，連續第二日上漲。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３３點子，報６﹒３３１８，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３３５１。（ｌｃ）

