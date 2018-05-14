《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今日開展１５６０億元（人民幣．下同）一年
期ＭＬＦ（中期借貸便利），中標利率持平為３﹒３％；並發放８０１億元一年期ＰＳＬ（抵押
補充貸款）。人行今日暫停逆回購操作。
人行此前公告，４月２５日，部分金融機構使用降準釋放的９０００億元資金償還ＭＬＦ。
４月末中期借貸便利餘額為４０１７０億元，較３月末下降９０００億元。５月，中期借貸便利
將到期１５６０億元。這意味著５月ＭＬＦ到期規模未被完全置換，而今日的操作量完全對沖到
期規模。（ｌｃ）
14/05/2018 09:48
【人行放水】人行開展１５６０億元ＭＬＦ，發８０１億ＰＳＬ
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今日開展１５６０億元（人民幣．下同）一年
期ＭＬＦ（中期借貸便利），中標利率持平為３﹒３％；並發放８０１億元一年期ＰＳＬ（抵押
補充貸款）。人行今日暫停逆回購操作。
人行此前公告，４月２５日，部分金融機構使用降準釋放的９０００億元資金償還ＭＬＦ。
４月末中期借貸便利餘額為４０１７０億元，較３月末下降９０００億元。５月，中期借貸便利
將到期１５６０億元。這意味著５月ＭＬＦ到期規模未被完全置換，而今日的操作量完全對沖到
期規模。（ｌｃ）
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