《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，應美國政府邀請，國務院副總理
、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於明日（１５日）至１９日赴美訪問。屆時，劉鶴將同美
國財政部長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商。
另外，就美國總統特朗普發布推文保證協助中興通訊（００７６３）（深：００００６３）
快速恢復業務一事，外交部回應指，中方高度讚賞美方有關中興通訊的表態。（ｌｃ）
14/05/2018 15:24
【貿易開戰】劉鶴１５日至１９日赴美，就中美經貿問題進行磋商
《經濟通通訊社１４日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，應美國政府邀請，國務院副總理
、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於明日（１５日）至１９日赴美訪問。屆時，劉鶴將同美
國財政部長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商。
另外，就美國總統特朗普發布推文保證協助中興通訊（００７６３）（深：００００６３）
快速恢復業務一事，外交部回應指，中方高度讚賞美方有關中興通訊的表態。（ｌｃ）
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