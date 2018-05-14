【入摩在即】Ａ股入摩名單明揭曉，醫療、消費等優質股或成新貴

《經濟通通訊社記者楊英傑１４日報道》ＭＳＣＩ明晟去年宣布，Ａ股將於今年６月被納入

ＭＳＣＩ新興市場指數，而「入摩」作為今年資本市場的關鍵詞之一，已吸引不少全球投資者提

前部署「掃貨」，由年初截至上周五（１１日），滬、深股通累計淨流入金額達９６８﹒８億元

人民幣，按年大增５１﹒１％；根據資金流向監測機構ＥＰＦＲ數據，自從２月Ａ股調整以來，

海外機構增配Ａ股近１００億美元，可見「入摩」威力。

ＭＳＣＩ將於美國時間５月１４日（本港時間１５日凌晨）公布半年度指數檢討結果，同時

將揭曉下月起獲納入ＭＳＣＩ新興市場指數的Ａ股名單，《經濟通通訊社》將為各位讀者繼續跟

蹤報道，敬請關注。

去年６月Ａ股第四次闖關ＭＳＣＩ終告成功，當時宣布從今年６月開始將Ａ股納入ＭＳＣＩ

新興市場指數和ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ全球指數，涉及２２２隻大盤Ａ股。ＭＳＣＩ當時表示，增

加了「Ａ＋Ｈ」股公司令納入Ａ股數量從原計劃的１６９隻增加至２２２隻。



＊留意潛在被新納入的股票＊



ＭＳＣＩ指數將在今年６月和９月分兩次將Ａ股納入，每次納入比例均為２﹒５％。中金公

司早前的報告指出，ＭＳＣＩ將根據其全球統一的指數方法並結合對於Ａ股的特別要求，確定６

月被納入ＭＳＣＩ的Ａ股標的，由於Ａ股被統一納入樣本篩選之後降低了指數進入門檻，使得之

前不滿足進入指數的中小盤股票得以被納入。預估最終大約有２２９隻Ａ股納入名單，但雙向進

出影響的個股可能多達近１００隻。而潛在被新納入的股票主要集中在年初以來表現較好的板塊

，如醫療保健、消費品等領域，股價上漲使其從原來的中盤股晉升為大盤股。

市場指，今年５月１４日和８月１３日是ＭＳＣＩ指數成份股季度調整的時間點，在這兩個

時間點區間內，ＭＳＣＩ大概率將對是否提升市值納入因子和增加中盤Ａ股成份做出反饋。如果

ＭＳＣＩ提升Ａ股市值納入因子或者增加Ａ股中盤標的，則主動型資金將為市場帶來相當可觀的

邊際配置資金。



＊入摩倒逼中國擴大開放，惟市場化言之尚早＊



ＭＳＣＩ環球新興市場指數屬市場上最權威的一個指數，其認受性在於有大量國際基金專門

追蹤該指數，當Ａ股被納入ＭＳＣＩ環球新興市場指數後，這些被動式管理基金（例如ＥＴＦ）

便必須買入該等逾２００隻成分股Ａ股，意味著大量外資不得不在資產配置中納入Ａ股。

國際投資者必然不希望在缺乏市場化的國家或地區投資，Ａ股亦正正被詬病不夠開放及弊病

叢生，導致三度入摩失敗。而今次Ａ股入摩成功，反映了中國為與國際接軌所作出的努力，包括

人民幣國際化及逐步推行的金融市場自由化措施，而另一方面，海外投資者亦會期望中國金融監

管機構將來作出更多改變，例如加強股市方面的法治精神、容許國際資金自由流出中國市場、進

一步改革停牌制度等，而對於在Ａ股上市、尤其是被納入摩指成分股的公司，外界對企業的治理

水平有更高要求。

市場認為，中國應將成功入摩視為金融改革的契機，增加股市以至於整個資本市場的市場化

及法治化程度，而這最終決定權仍在中國政府手上。但是，中國經濟面臨對美貿易關係轉差及債

務堆積這兩大風險，再加上去槓桿政策持續收緊資金面，中國政府為規避經濟危機，預料將不會

放棄調節市場的權力，亦不願過分放寬資金流出限制。總之，中國資本市場距離完全市場化，仍

存在鴻溝。

