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即市新聞

14/05/2018 14:30

【入摩在即】Ａ股與國際市場聯動性將上升，投資者結構有望改善

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１４日報道》提到Ａ股，大家最容易聯想到的就是中國大媽，因
為中國股市投資者的主力軍就是散戶，這既是Ａ股弊病的成因，也是結果：散戶大多欠缺投資知
識及喜愛盲目跟風，導致Ａ股表現不理性及欠邏輯，但同時不少上市公司又利用散戶心態，虛假
炒作「割韭菜」，嚇退專業及機構投資者。
　　Ａ股應如何進入「價值投資」時代，讓投資者發掘出具真正發展潛力的上市公司？市場憧憬
入摩成為Ａ股投資者結構改善的關鍵轉折點。截至現時，今年已有逾千億元國際資金入駐Ａ股，
若再加上大量ＥＴＦ跟隨摩指掃貨，相信Ａ股國際化程度將上升一級台階。根據內媒報道，目前
已有１０家外商獨資企業可在內地發行私募基金，且機構投資者在Ａ股持股佔自由流通股比例約
為２９％，而在２０１５年年初則只有１０％左右。
　　比起不斷踩中地雷的內地公募基金，外資更厭惡風險，預料海外資金將更偏好盈利維持雙位
數、高淨資產收益率（ＲＯＥ）及市盈率偏低的龍頭股份，市場希望這些海外專業投資者一來可
以引領股市健康發展，讓投資氛圍更接軌國際，二來可以吸引內地散戶退出股市，改為直接買入
ＭＳＣＩ主題基金。

＊白酒股具特色受青睞＊

　　當然，投資最重要的就是賺錢，市場預測Ａ股入摩後可為後市帶來發展動力，這樣的猜想也
和摩指以往的經驗有關：根據雲鋒金融整理的有關數據顯示，韓股首次加入ＭＳＣＩ新興市場指
數，股市先跌後猛漲，半年股市漲幅為２０％；台股首次加入後，半年漲幅更超過２５％。
　　但入摩意味著與國際市場的聯動性上升，日後美股大跌，Ａ股將不能獨善其身，所以Ａ股未
必會迎接同樣的牛市。同時投資者亦有所隱憂，因為在今年大量外資流入Ａ股的同時，滬指走勢
仍然在３０００點關口爭持，毫無寸進。對此，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺認為，這反而
反映了海外投資者對Ａ股情緒更樂觀，他們或者已經在低位買入部分優質股，例如食品飲料、材
料及金融板塊，正等待Ａ股或相關板塊迎來上升行情。
　　另外，有市場分析人士亦看好部分具有獨特優勢的Ａ股，例如被中國人視為身份標誌的白酒
，在其他市場便難以找到同類股份，「兩大酒桶」五糧液（深：０００８５８）及貴州茅台（滬
：６００５１９），自今年起各自吸資逾７０億元人民幣，是外資增持最多的股份；至於背靠中
國龐大市場的消費股、人工智能高科技股、軍工股、互聯網大數據股等，相信同樣是獲外資看好
的投資項目。

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