【禁制中興】外電指美國商務部或在兩周內解決中興出口禁令

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述美國投資銀行Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ指，美國商務部可

能在兩周內發布聲明暫時解除中興出口禁令，中興可能在３－４周內恢復運營。在這種情況下，

中興將損失１－１﹒５個月的收入，但不會出現現有客戶轉投其他供應商的情況。

分析稱，雖然美國商務部會暫時解除出口禁令，但雙方還將進行進一步的調查和談判，這可

能意味著中興還將面臨更多的處罰以及更加嚴格的審視。（ｌｃ）

