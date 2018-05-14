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即市新聞

14/05/2018 11:05

【ＦＯＣＵＳ】去槓桿進行中，陶冬「三字錦囊」堪借鑒

　　【ＦＯＣＵＳ】中國政府不遺餘力消除風險借貸和投機泡沫，正陸續有來。繼風光無兩的安
邦保險創始人吳小暉上周四（１０日）在上海被判囚１８年，上周五（１１日）舉行的中央全面
深化改革委員會會議，提出加強約束國企資產負債，實施全覆蓋。ＱＥ退潮之下，瑞信大中華區
私人銀行副主席陶冬最新對股票、企業、ＶＣ授以３個三字錦囊，分別是「識進退」、「現金流
」、「跨周期」尤堪借鑒。

＊借吳小暉祭旗，整頓焦點續指國企＊

　　保險大亨吳小暉曾是安邦全球併購的「揸Ｆｉｔ人」，因高調收購紐約華爾道夫酒店而成名
。吳氏以高槓桿舉債籌措資金，被北京視作危及中國整體金融安全，其的黯然入獄，旨在警告其
他大型民企集團。
　　如果說收拾「海外敗家」民企的行動以吳小暉入獄成功告一段落，那麼接下來，當局正將整
頓焦點轉向「大到不能倒」的國企；中央深改組最新審議通過的《加強國有企業資產負債約束的
指導意見》，要求高負債國企的資產負債率「盡快回到合理水平」。
　　無獨有偶，人民銀行剛發布的一季度《中國貨幣政策執行報告》亦顯示貨幣政策有意逐步向
「價格訊號」引導轉型。其中，有關「提高金融資源配置效率」、「督促金融機構健全內控制度
」、「增強利率調控能力」的表述，顯示國企獲取低成本信貸資金將愈來愈難。

＊違約料將大增，務必提早做好準備＊

　　隨著市場利率節節上升推高資金成本，內地政府正默許愈來愈多的企業債務違約，而非向過
往一樣向放貸機構施壓，要求其免除債務或延長還款期限，以維持經濟穩定。
　　據《彭博》統計，年初至今，在岸市場已發生至少１３宗新發債券違約事件，包括國企川煤
集團、雲南省級國資平台、天津市政建設開發等。東方資本研究預計，今年中國企業的違約案例
會再次大幅增加。
　　陶冬在上周五（１１日）於上海舉行的「２０１８年經濟通財經峰會」就警告，儘管中國未
必爆發「明斯基時刻」，但去槓桿帶來的風險正在上升，投資者務必提早做好準備。投資股票者
須「識進退」，企業須謹守「現金流」，創投者須牢記「跨周期」。
《經濟通通訊社　俞瑾》

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