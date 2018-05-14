【政策解讀】中金：人行注重價格訊號幣策，未來更多定向降準空間

《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司駐香港資深經濟學家易峘表示，隨著中國人民銀行轉

向更加注重價格訊號的貨幣政策機制，未來可能會有更多的定向降準空間。

他表示，下調存款準備金率意味著銀行減少在央行存儲的資金，可放貸規模則增加，這意味

著，利率所適用的資金規模將會擴大，從而提升利率調整的影響力。

易峘又指出，上周五（１１日）發布的央行貨幣政策執行報告強調了推動利率改革，央行在

該報告中重申，要進一步深化利率市場化，進一步疏通央行政策利率向金融市場及實體經濟的傳

導。（ｂｉ）

