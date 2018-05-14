【本港經濟】４月外匯基金的境外資產減少３９４億港元

《經濟通通訊１４日專訊》金管局今日（１４日）公布外匯基金在２０１８年４月底的主要

分析帳目。在４月份，外匯基金的境外資產減少３９４億港元，至３５５８６億港元。

貨幣基礎為１６７０６億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結

餘，以及已發行外匯基金票據及債券。

外匯基金對香港私營部門的債權總額為２３０５億港元。

對外負債總額為４億港元，為須支付予外匯基金外聘基金經理的費用。（ｃｙ）

