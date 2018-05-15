《經濟通通訊社１５日專訊》美國駐華大使布蘭斯塔德（Ｔｅｒｒｙ Ｂｒａｎｓｔａｄ）
指，美國和中國在解決貿易摩擦方面仍有很大分歧，美國希望看到時間表，而總統特朗普亦希望
美國對中國的食品出口大幅２加。。
他指責中國加入世貿（ＷＴＯ）時同意在開放市場方面做大量工作，但很多承諾並未兌現。
（ｆｆ）
15/05/2018 08:59
【貿易開戰】美駐華大使：中美在貿易摩擦方面仍有很大分歧
《經濟通通訊社１５日專訊》美國駐華大使布蘭斯塔德（Ｔｅｒｒｙ Ｂｒａｎｓｔａｄ）
指，美國和中國在解決貿易摩擦方面仍有很大分歧，美國希望看到時間表，而總統特朗普亦希望
美國對中國的食品出口大幅２加。。
他指責中國加入世貿（ＷＴＯ）時同意在開放市場方面做大量工作，但很多承諾並未兌現。
（ｆｆ）
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