《經濟通通訊社１５日專訊》南韓統一部表示，南韓與朝鮮已同意於明日（１６日），在邊
境板門店南韓一方的「和平之家」舉行高級別會談。
統一部官員表示，該國政府正在進利討論，以敲定會談細節。
今次將是兩韓首腦上月底歷史性峰會以來，雙方首次舉行高級別會談。（ｍｌ）
15/05/2018 11:21
【朝鮮局勢】韓朝同意明日舉行高級別會談
《經濟通通訊社１５日專訊》南韓統一部表示，南韓與朝鮮已同意於明日（１６日），在邊
境板門店南韓一方的「和平之家」舉行高級別會談。
統一部官員表示，該國政府正在進利討論，以敲定會談細節。
今次將是兩韓首腦上月底歷史性峰會以來，雙方首次舉行高級別會談。（ｍｌ）
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