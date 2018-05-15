【朝鮮局勢】韓朝同意明日舉行高級別會談

《經濟通通訊社１５日專訊》南韓統一部表示，南韓與朝鮮已同意於明日（１６日），在邊

境板門店南韓一方的「和平之家」舉行高級別會談。

統一部官員表示，該國政府正在進利討論，以敲定會談細節。

今次將是兩韓首腦上月底歷史性峰會以來，雙方首次舉行高級別會談。（ｍｌ）

