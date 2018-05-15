【美朝破冰】北緯３８度網站：衞星顯示北韓正拆除豐溪里核試場

《經濟通通訊社１５日專訊》美國專門分析北韓動態的網站「北緯３８度」（３８

Ｎｏｒｔｈ），引述拍攝於５月７日的商業衞星圖像，分析北韓已展開拆除豐溪里核試場，並據

指當局將於下星期容許專家及傳媒視察該試驗場的關閉。

網站指出，觀察的關鍵沿自位於北門、西門和南門外的主要支撐建築已被夷平，而採礦車的

路軌亦顯然被移走。此外，部分車卡已被拆解，而周圍的幾個小棚屋亦已被拆除。（ａｌ）

