《經濟通通訊社１５日專訊》美國專門分析北韓動態的網站「北緯３８度」（３８
Ｎｏｒｔｈ），引述拍攝於５月７日的商業衞星圖像，分析北韓已展開拆除豐溪里核試場，並據
指當局將於下星期容許專家及傳媒視察該試驗場的關閉。
網站指出，觀察的關鍵沿自位於北門、西門和南門外的主要支撐建築已被夷平，而採礦車的
路軌亦顯然被移走。此外，部分車卡已被拆解，而周圍的幾個小棚屋亦已被拆除。（ａｌ）
15/05/2018 10:25
【美朝破冰】北緯３８度網站：衞星顯示北韓正拆除豐溪里核試場
《經濟通通訊社１５日專訊》美國專門分析北韓動態的網站「北緯３８度」（３８
Ｎｏｒｔｈ），引述拍攝於５月７日的商業衞星圖像，分析北韓已展開拆除豐溪里核試場，並據
指當局將於下星期容許專家及傳媒視察該試驗場的關閉。
網站指出，觀察的關鍵沿自位於北門、西門和南門外的主要支撐建築已被夷平，而採礦車的
路軌亦顯然被移走。此外，部分車卡已被拆解，而周圍的幾個小棚屋亦已被拆除。（ａｌ）
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